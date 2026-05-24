Menor reclutado por disidentes de las FARC muere en un combate con el Ejército en Colombia

"Murió un menor de edad en medio de combates en zona rural de Briceño entre el Ejército y las disidencias (de las) FARC al mando de Calarcá y su sicario alias Chalá", señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en X.

El joven, expresó el alto funcionario, tenía 17 años y era conocido con el alias de El Burro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló, por su parte, que el combate ocurrió en la vereda (aldea) Palmichal y "fue neutralizada una integrante de la Estructura criminal 36", mientras que alias Chalá y alias Macho Viejo, que participaron en el secuestro y asesinato de un periodista este mes, resultaron heridos.

"Esta estructura sicarial también fue la responsable de la desaparición y posterior asesinato a sangre fría del periodista Mateo Pérez, el pasado 5 de mayo", agregó el ministro.

El 8 de mayo, una comisión humanitaria encontró el cuerpo de Pérez, quien estaba desaparecido desde el martes pasado cuando hacía un trabajo periodístico en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal, en Antioquia, entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local" de esa región de Antioquia.