Ministro que humilló a Flotilla deslegitima a Herzog por denunciar "brutalización" israelí

"Un presidente que llama bestias a cientos de miles de ciudadanos del Estado de Israel no merece ser presidente. Punto", escribió en la red social X Ben Gvir, que también es colono en Cisjordania y azuza la violencia en este territorio palestino.

En un discurso durante una entrega de premios en Jerusalén, Herzog declaró que se está produciendo una "terrible ola de violencia llevada a cabo por una turba sin ley en Judea y Samaria", el término con el que las autoridades israelíes se refieren al territorio palestino ocupado de Cisjordania.

El presidente israelí denunció también un "terrible proceso de brutalización" en los márgenes de la sociedad israelí, existiendo, dijo, quienes han normalizado la violencia e incluso quienes la celebran y se enorgullecen de ella.

Al término del discurso, Herzog sentenció que Israel debe marcar líneas rojas: "Está prohibido abusar de los detenidos, por muy despreciables que sean. Está prohibido tomarse la justicia por su mano. Está prohibido causar daño a personas de otras confesiones religiosas y a sus símbolos".

"No podemos tolerar esta brutalidad que surge de los márgenes de nuestra sociedad y que nos amenaza a todos", concluyó.

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Ben Gvir reside como colono ilegalmente en Cisjordania y como ministro de Seguridad Nacional está a cargo del sistema de prisiones israelí.

En numerosas ocasiones ha defendido su gestión de las cárceles, basada en endurecer las condiciones de los presos palestinos, marcadas por las torturas, las agresiones sexuales y la privación del sueño, el alimento, la higiene o las medicinas.

Asimismo, el titular de Seguridad Nacional se grabó a sí mismo recientemente humillando a los detenidos de la Flotilla Global Sumud en Ashdod (sur de Israel), desencadenando una fuerte condena internacional por unas acciones ante las que el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mostró rechazo.

A raíz de ese vídeo Francia prohibió la entrada en su territorio de Ben Gvir, algo que ya habían hecho otros países con anterioridad.