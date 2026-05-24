Netanyahu asegura que el acuerdo con Irán incluirá acabar con el enriquecimiento de uranio

"El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano", añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá.

El mandatario estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y "las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán".

Según el medio estadounidense Axios, Netanyahu se mostró preocupado durante la llamada ante la posibilidad de que el acuerdo ponga fin a la ofensiva en el Líbano.

Israel mantiene el sur de ese país invadido, habiendo logrado cruzar en algunas zonas al norte del río Litani (que marca el límite del área desmilitarizada establecida por la ONU), y bombardea ocasionalmente otros puntos del país, como Beirut o el valle de la Bekaa.

De acuerdo con un alto cargo estadounidense citado por Axios, el memorando de entendimiento contemplaría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, durante la cual se desbloquearía Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían elecciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

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"Mi política, como la del presidente Trump, permanece invariable: Irán no tendrá armas nucleares", concluye el escrito de Netanyahu.