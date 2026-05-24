Netanyahu condena la violencia política y se muestra aliviado de que Trump "esté a salvo"

"Me alivia que el presidente Donald Trump, el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca, esté a salvo y que el atacante haya sido neutralizado antes de que pudiera causar más daño", dice un mensaje publicado en la cuenta de X de la Oficina del primer ministro.

El mensaje se refiere al incidente ocurrido antes de las 18:00 de la tarde hora local (23.00 GMT) a las afueras del complejo presidencial en Washington, donde se encontraba Trump, cuando un individuo sacó un arma y comenzó a disparar junto a un puesto de control, tras lo que fue abatido a tiros por agentes estadounidenses.

"La violencia política, incluidas las repetidas tentativas de asesinar al presidente Trump, debe ser condenada de manera inequívoca y contundente por todos", concluye el mensaje de Netanyahu.