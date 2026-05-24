Noboa afirma que Ecuador tiene la pobreza más baja de su historia tras salvarse del abismo

Durante el informe a la nación brindado a la Asamblea Nacional (Parlamento), el primero desde que fue reelegido el año pasado para el periodo 2025-2029, Noboa resaltó que, cuando llegó al poder por primera vez en 2023, la pobreza afectaba al 26 % de la población mientras que ahora ha bajado al 21,4 % a finales de 2025.

Esto representa que unos 3,8 millones de ecuatorianos viven con menos de 92,40 dólares al mes, valor que marca actualmente la línea de pobreza en Ecuador, mientras que casi 1,2 millones de personas superaron ese umbral y dejaron de ser pobres en términos estadísticos.

"La pobreza extrema bajó de 10,4 % a 8,4 %, otra cifra récord que nos define y nos llena de orgullo", dijo Noboa sobre aquel sector de los ecuatorianos que vive con menos de 52,07 dólares al mes.

El mandatario recordó que al llegar al Gobierno recibió "un país golpeado, frenado y endeudado" que estaba "al borde del abismo".

"Me encantaría decir que empezamos desde cero, pero empezamos en negativo. Ahora estamos dándole vuelta a eso", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Recuperamos la confianza del mundo en Ecuador. Redujimos el riesgo país (prima de riesgo) hasta 400 puntos, fortalecimos la balanza petrolera y logramos que las ventas y la actividad económica se reactiven en el país.

Asimismo, aseguró que su administración consiguió en 2025 un incremento de inversión extranjera del 191 % respecto al año previo, lo que es "el punto más alto en inversión extranjera en una década".

Las políticas económicas de Noboa se han centrado en cerrar el déficit fiscal que tenía el país, que era de unos 4.800 millones de dólares al llegar al poder, equivalente a cerca del 5 % del producto interior bruto.

Para ello acordó un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028), lo que conlleva con una serie de reformas como la eliminación de los subsidios a los combustibles y una considerable reducción del aparato estatal del 19 a 14 ministerios, así como reformas fiscales para elevar la recaudación tributaria.

Noboa comentó también que "la mejora económica del país se refleja cuando la esperanza se ve la gente, cuando deciden quedarse y construir aquí su futuro", pues "una economía sana no solo mueve números, mueve sueños, genera oportunidades y devuelve dignidad".