Noboa ensalza "guerra" a crimen y reactivación económica en su informe a nación en Ecuador

"Asumimos la responsabilidad de gobernar un país marcado por el abandono, la violencia y la desconfianza. Otros decidieron retirarse y nos tocó a nosotros asumir en un momento crítico en la historia del Ecuador", dijo Noboa que llegó por primera vez al poder en 2023 para completar el período del conservador Guillermo Lasso (2021-2025).

Señaló que su Gobierno ha combatido "estructuras criminales que crecieron durante años mientras muchos miraban hacia otro lado. Algunos eran hasta socios".

"Tomamos decisiones difíciles, incómodas, decisiones que otros evitaron porque preferían la popularidad fácil antes de defender al Ecuador", anotó al subrayar que le tocó gobernar en uno "de los momentos más difíciles" de la historia reciente.

Ello -dijo- porque debió enfrentar "violencia, crisis energética, intento de desestabilización y un sistema que durante años se acostumbró a proteger privilegios mientras el país se hundía".

Durante el informe se indicó que desde el inicio del Gobierno han realizado más de un millón de operativos de seguridad en todo el país, han desmantelado 551 estructuras criminales y abatido a 170 de sus integrantes. Además, han capturado a 17 objetivos de alto valor, a 255 delincuentes de alta peligrosidad y a más de 4.700 personas vinculadas a estructuras adictivas.

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Según el Gobierno, con la incautación de más de 296 toneladas de droga afectaron a las economías delictivas en "11.856 millones de dólares".

El Gobierno sostiene que "la tasa de homicidios intencionales se redujo en un 13 % y los delitos comunes bajaron en un 23 % en comparación al 2024-2025". Ese último año, Ecuador se ubicó a la cabeza en la tasa de homicidios en la región con unos 9.300 casos.

Según cifras oficiales, la economía pasó de una contracción del 1,9 % en 2024 a un crecimiento del 3,7 % en 2025. Después de siete años, Ecuador volvió a los mercados internacionales y consiguió 5.000 millones de dólares en financiación. Además, suscribió con el Fondo Monetario Internacional un programa crediticio por ese monto en cuatro años (2024-2028).

Las exportaciones no petroleras crecieron un 18,32 %, pasando de 24.848,5 millones en 2024 a 29.401,9 millones de dólares en 2025.

"Recibimos un país golpeado, frenado y endeudado", comentó Noboa al recalcar que han recuperado "la confianza del mundo en Ecuador" y que se ha reducido el riesgo país hasta llegar a 400 puntos, de los más de mil en que se encontraba al llegar al poder.

Pese a haber estado "al borde del abismo financiero", comentó que en 2025 se batió un récord en inversión extranjera, logrando "un incremento del 191 %", el más alto en una década.

Destacó la reducción de la pobreza que recibió en 26 % y que en diciembre de 2025 llegó a 21,4 %, "siendo esta la más baja en la historia" de Ecuador, dijo.

Asimismo, la pobreza extrema bajo de 10,4 por 8,4 %, mientras que hubo un crecimiento de 4 puntos en el empleo adecuado entre el último trimestre del 2024 y 2025, anotó.

En el informe a la nación también destacó las obras de infraestructura que ha realizado en su Gobierno, pero no hizo referencia a los efectos de la guerra arancelaria que desató en febrero pasado con Colombia con una escalada de impuestos, como mecanismo de presión para que Bogotá refuerce la seguridad en la frontera.