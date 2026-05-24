Opositores conservadores y comunistas ganan las legislativas de Chipre, según sondeos

Los datos de estos sondeos, publicados por emisora pública RIK tras el cierre de los colegios electorales, confirman el avance del ultranacionalista partido ELAM que, con entre 10,5 y 12,5 por ciento del apoyo popular, quedaría consolidado como tercera fuerza política del país.

En cuarto lugar quedaría el centrista DIKO, uno de los partidos que apoyan al Gobierno, con un 8-10 por ciento, seguido de las nuevas formaciones Democracia Directa (5,5-7,5 por ciento) y Alma (4,5-5,5 %).

Más concretamente, los sondeos ven al DISY en primer lugar con entre el 22,5 y el 25.5 por ciento, seguido de AKEL, con 21-24 por ciento, con lo cual ambas formaciones se mantienen como las dos mayores del Parlamento aunque han perdido apoyo popular con respecto a las anteriores elecciones de 2021.

Estos resultados no tienen implicaciones directas para el actual Ejecutivo en el poder, encabezado por el jefe del Estado, el conservador moderado Nikos Jristodulidis, ya que en Chipre el sistema es muy presidencialista y a esta figura la elige directamente la población.

No obstante, los diputados sí son clave para la aprobación de leyes, reformas y presupuestos, y el nuevo reparto de escaños podría entorpecer el resto del mandato del Ejecutivo de Jristodulidis hasta las próximas elecciones presidenciales de 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un total de 568.587 ciudadanos estuvieron hoy convocados a las urnas para elegir a 56 miembros de la Cámara de Representantes de 19 partidos aspirantes, de los cuales la gran mayoría no superó el umbral del 3,6 por ciento de votos requerido para entrar en el hemiciclo.

La campaña electoral ha estado marcada por las consecuencias de las tensiones geopolíticas en el cercano Oriente Medio, la inmigración, la corrupción de la élite política y la falta de avances para reunificar la isla, dividida desde la intervención turca de 1974 en un territorio grecochipriota y otro turcochipriota, en el norte.