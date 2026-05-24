Partido de Machado dice que transición en Venezuela empezará con cronograma electoral

"Con el cronograma electoral empieza la transición porque le vas a dar al país certeza. El país lo que no puede vivir es la incertidumbre en este desgobierno que no da soluciones", indicó el coordinador nacional de organización del partido, Henry Alviárez, en una declaración a la prensa previa a la celebración de los 14 años de VV.

El también expreso político, recientemente liberado, indicó en el acto que Venezuela está "próxima" a la libertad y reiteró que Machado volverá al país "en los próximos días" porque va a "terminar la tarea de ser libres".

"Estamos haciendo una organización ciudadana sin precedentes, que por cierto, trasciende a los partidos, esto no es una lucha solo de partidos, es una lucha del ciudadano", recordó el dirigente que ya ha recorrido 12 estados.

A principios de marzo, Alviárez anunció que Machado recorrerá el país cuando concrete su llegada, pero sin detallar fechas, y la propia líder afirmó en un video difundido en redes sociales que viajaría al país suramericano "en pocas semanas".

Sin embargo, durante una visita a Santiago de Chile, el 12 de marzo la opositora declaró que su intención es volver a Venezuela "próximamente", pero indicó que este retorno ocurrirá "de manera armoniosa y coordinada con los aliados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado, durante un acto en Panamá, la opositora reiteró que su regreso será coordinado con los aliados.

"Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento", declaró Machado a los periodistas.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades del país, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.