Roban en España lanchas militares que hacían maniobras en zona de tráfico de hachís

Según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación y tal y como han publicado diversos medios locales, las primeras hipótesis apuntan a que detrás de la sustracción podrían encontrarse grupos relacionados con el narcotráfico que operan en el entorno de Barbate (sur de España).

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando efectivos de Infantería de Marina hacían ejercicios en la zona militar de El Retín y dejaron las embarcaciones estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar tras finalizar las maniobras.

Cuando los militares regresaron posteriormente para recuperarlas, comprobaron que las tres lanchas habían desaparecido.

La Armada presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

Además de las embarcaciones, los autores también sustrajeron diverso material que se encontraba en el interior.

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Entre los objetos desaparecidos figuran equipos de rastreo y un total de once trajes secos utilizados para operaciones especiales, cuyo valor conjunto ronda los 20.000 euros.