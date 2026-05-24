Rubio prevé "buenas noticias" sobre el estrecho de Ormuz e Irán en las próximas horas

"Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto", declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar.

Esto implicaría "un estrecho abierto sin peajes", agregó, añadiendo que el borrador contempla abordar "algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado".

Rubio deslizó que el anuncio formal de las noticias recaerá en el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas.

A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, el jefe de la diplomacia estadounidense matizó que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo.

"Creo que hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas (...) No quiero restar importancia a eso, pero también quiero matizarlo diciendo que todavía nos queda trabajo por hacer", agregó Rubio.

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El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que el estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional de la que el régimen de Teherán "no es dueño" y calificó de ilegal la amenaza iraní de destruir buques comerciales que la utilizan.

Rubio insistió en que la preferencia de EE. UU. es encontrar una salida diplomática negociada. "Preferiría mil veces que yo y el Departamento de Estado resolvamos este problema a que lo resuelva el Departamento de Guerra, pero el problema se va a resolver de una forma u otra", sentenció.

Donald Trump reveló horas antes que se están discutiendo los aspectos y detalles finales de un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", el cual incluirá la reapertura del estrecho de Ormuz y será anunciado próximamente.

Pakistán confirmó este domingo que espera acoger las próximas rondas de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad "muy pronto", tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento.