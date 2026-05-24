Rusia confirma uso del misil hipersónico Oréshnik contra objetivos militares en Ucrania

Según el parte castrense, el ataque masivo con misiles balísticos, hipersónicos y de crucero fue efectuado “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”.

Precisó que en los bombardeos fueron utilizados misiles Oréshnik, Kinzhal y Tsirkon, así como drones de ataque.

Los objetivos atacados eran “instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa en Ucrania”, precisaron.

Los objetivos del ataque fueron alcanzados, según Defensa.

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, aseguró que los bombardeos nocturnos en Ucrania se efectuaron en represalia por el ataque mortal de Kiev contra una residencia de estudiantes en Lugansk.

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Según escribió Medvédev en Telegram, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo “provocaron una dura respuesta de Rusia con sus ataques terroristas contra niños”.

Rusia empleó en su bombardeo en la noche del sábado a este domingo el misil hipersónico Oréshnik contra Kiev, en un ataque que causó dos muertos y 56 heridos sólo en la capital del país, según las autoridades ucranianas.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, aseguró que ese misil figuraba entre los 690 sistemas de ataque, en su mayoría drones, empleados por Rusia en su bombardeo.

Las autoridades rusas dieron previamente por concluidas las labores de búsqueda y rescate en Lugansk, región anexionada por Moscú, donde fallecieron 21 personas y más de 40 resultaron heridas en un ataque ucraniano ocurrido en la noche del jueves al viernes.