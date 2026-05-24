Última encuesta apunta a una disputa cerrada entre izquierda y ultraderecha en Colombia

El sondeo, hecho por el Centro Nacional de Consultoría entre los pasados 16 y 22 de mayo y publicado por la revista Cambio, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 33,4 % de la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, y a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 30,9 %.

La diferencia, de 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error del 3 % del sondeo y configura un empate técnico, señala Cambio.

La candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, aparece distanciada, con el 12,6 %, seguida de Claudia López y Sergio Fajardo, ambos de centro, con el 2,5 y el 2,1 % de las intenciones de voto.

La encuesta muestra un crecimiento sostenido en la recta final de De la Espriella, que en otra encuesta de la misma firma, publicada el 3 de mayo, tenía el 20,4 %, es decir que subió 10,5 puntos.

En cambio, Cepeda, que tenía el 37,2 %, cedió 3,8 puntos porcentuales, y Valencia perdió tres, desde el 15,6 % que tenía hace veinte días.

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Todos los sondeos indican que ningún candidato alcanzará el próximo domingo la mitad más uno de los votos, lo que obligará a una segunda vuelta entre los dos primeros, prevista para el 21 de junio.

En ese escenario hay también una disputa cerrada con empate técnico entre De la Espriella (43,6 %) y Cepeda (40,9 %), y una distancia de 2,7 puntos, pero a diferencia de encuestas anteriores, el ultraderechista aparece ahora como el más opcionado para el triunfo final.

Si la segunda vuelta se da entre Cepeda y Valencia, el margen es todavía más estrecho, de 1,7 puntos a favor del izquierdista, que obtendría el 40,8 % contra el 39,1 % de la candidata uribista.

Los candidatos cierran este domingo sus campañas en lugares públicos, a una semana de la cita en las urnas.