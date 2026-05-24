Von der Leyen celebra "avances" hacia un acuerdo entre EE.UU. e Irán y pide reabrir Ormuz

"Acojo con satisfacción los avances hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Necesitamos un acuerdo que realmente reduzca la tensión del conflicto, reabra el estrecho de Ormuz y garantice la plena libertad de navegación sin restricciones", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Von der Leyen añadió que "no se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear" e instó a Irán a "poner fin a sus acciones desestabilizadoras en la región, ya sea directamente o a través de terceros, así como a sus ataques injustificados y repetidos contra sus vecinos".

La política alemana aseguró que Europa "seguirá colaborando con sus socios internacionales para aprovechar este momento y alcanzar una solución diplomática duradera", así como para "contener las repercusiones de este conflicto, en particular sobre las cadenas de suministro y los precios de la energía".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también advirtió este sábado en Nueva Delhi de que cualquier acuerdo definitivo para cerrar la crisis con Irán está condicionado a la postura inamovible de la Casa Blanca de que Irán "nunca podrá tener un arma nuclear".

Por otro lado, medios iraníes reportaron este domingo que el posible acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra el régimen iraní y la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados, además de el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz.