Canciller iraní no asistirá al Consejo de Seguridad de ONU por problemas con el visado

"Estábamos planificando el viaje y habíamos dicho que se realizaría si no surgía otra prioridad. Sin embargo, nos enfrentamos a problemas con el visado y el viaje queda cancelado”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El debate, en el que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pronunciará el discurso inaugural, se hará bajo la presidencia rotatoria de China y también está previsto que asista el ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi.

Está previsto que participen según el calendario difundido por la oficina de comunicación de ONU los ministros de Exteriores de Baréin, Pakistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Camboya y Kirguistán, aunque la agenda está "sujeta a cambios".

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó hoy que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica, pero desde Teherán se afirmó que mientras se han logrado avances en las negociaciones la firma de un acuerdo no es inminente aún.