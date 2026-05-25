El capitán del barco que naufragó con familia española compró su licencia, según la corte

Los magistrados determinaron que el capitán, de 55 años, "sabía desde el principio que no tenía el conocimiento adecuado, pero aún así opto por desempeñar su función" al frente de la nave, que se hundió la noche del 26 de diciembre cerca de las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, sur de Indonesia.

Según la investigación, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada para manejar la nave y también había adquirido el certificado de ingeniero "sin recibir formación", señaló este lunes el tribunal a leer la sentencia.

El jefe de máquinas fue por su parte condenado a 2,5 años de cárcel.

La carencia de formación "constituye una forma de aceptar de manera consciente" el riesgo de un incidente con consecuencias fatales para las que "no estaban cualificados", apuntó el tribunal, formado por tres jueces.

Por su parte, los familiares de las víctimas españolas señalaron en un comunicado que desconocían las "irregularidades en las titulaciones" de los dos únicos procesados por el accidente.

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"Consideramos que ahora corresponde a la Justicia continuar profundizando en cuestiones relevantes derivadas de la investigación, especialmente en relación con quienes contrataron a personal presuntamente no habilitado y con quienes permitieron la operativa de embarcaciones en esas condiciones", apunta el texto.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que quedaron desaparecidos.

Tras quince días de operativo los rescatistas recuperaron los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su pareja, Andrea Ortuño, quien sobrevivió al accidente junto a otra hija menor.

El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, el capitán, el jefe de máquinas, otros dos tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios.