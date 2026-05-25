El DAX 40 sube 2 % y supera 25.000 puntos ante expectativa de paz en Irán

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganaba al cierre un 2,01 % hasta los 25.389,10 puntos, frente a los 24.888,56 puntos en los que concluyó el viernes.

Es el nivel más alto desde que EE. UU. e Israel comenzaran la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

El MDAX de las medianas empresas ganó un 2,18 % hasta 32.807,90 puntos y el TecDAX de las tecnológicas un 1,50 % hasta 4.096,49 puntos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró este lunes que las negociaciones de paz con Irán "avanzan favorablemente", después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran este lunes en Catar para abordar la cuestión, mientras que Pakistán, país mediador, indicó el domingo que espera albergar "muy pronto" un nuevo encuentro directo entre ambas partes, tras un primer intento fallido en abril.

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Las expectativas de una paz inminente hicieron caer con fuerza los precios del petróleo brent, que este lunes descendieron casi un 6 %, hasta los 97 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas bajó casi un 5 % hasta los 91,73 dólares por barril.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní había informado de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener su autorización.

En el DAX 40, la aeronáutica MTU Aero Engines ganó un 5,91 % hasta 313,50 euros; la división de camiones de Daimler subió un 4,44 % hasta los 41,91 euros y el fabricante de chips Infineon Technologies un 4,39 % hasta 76,64 euros.

La médica Fresenius perdió un 0,88 % hasta 38,44 euros y las químicas Brenntag y BASF un 0,73 % hasta 57,08 euros y un 0,62 % hasta los 51,35 euros, respectivamente.

En el MDAX, las acciones de la compañía de entrega de comida a domicilio Delivery Hero subieron en un 6,42% después de que durante el fin de semana la empresa confirmase haber recibido una nueva oferta de su rival estadounidense Uber de 33 euros por acción para su adquisición completa.