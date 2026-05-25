El Reino Unido registra su temperatura más alta para un mes de mayo con 34,8 grados

Con esa máxima, este lunes 25 de mayo, festivo en el país, ostenta el nuevo récord para el quinto mes del año, al batir los 32,8 grados registrados también en la capital británica el 22 de mayo de 1922.

Las autoridades meteorológicas prevén que el martes puedan volver a alcanzarse los 35 grados, dentro de una ola de calor que arrancó el domingo, cuando se registraron 30,5 grados en el sureste de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) sitúa las temperaturas más altas en las próximas horas en el centro y el sur de la región inglesa, especialmente en el área de Londres y su entorno, así como en Gales. También se esperan máximas superiores a los 30 grados en buena parte del territorio.

Según el organismo, la ola de calor se prolongará durante el resto de la semana, con valores previstos de 31 grados el miércoles, 30 el jueves, 27 el viernes y 28 el sábado.