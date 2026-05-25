Fiscalías de Paraguay y El Salvador firman acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

Asunción, 25 may (EFE).- El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, y su homólogo salvadoreño, Rodolfo Delgado, firmaron este lunes un convenio de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico o el lavado de dinero, que incluye el intercambio de experiencias e información para perseguir esos delitos.