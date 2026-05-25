Fiscalías de Paraguay y El Salvador firman acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

La Fiscalía paraguaya dijo en un comunicado que ambas instituciones se comprometieron a "fortalecer la lucha contra la delincuencia compleja y la organizada transnacional y garantizar la más amplia cooperación con respecto a los procedimientos penales".
Ambas Fiscalías acordaron intercambiar conocimientos, información y experiencias "con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal", según la nota.
Además, colaborarán para "perseguir cualquier manifestación de corrupción" en ambas naciones, investigar y enjuiciar la criminalidad económica, especialmente el lavado de activos y financiación del terrorismo, y en identificar, congelar y decomisar bienes relacionados con esos delitos.
El documento, que se firmó en la sede del Ministerio Público en Asunción, establece también que "coordinarán acciones para enfrentar a la narcocriminalidad" y los delitos relacionados.
En ese sentido, ambas instituciones intercambiarán información sobre "rutas relativas al narcotráfico y estadísticas", y buscarán identificar la "cadena de responsabilidad en las organizaciones criminales" dedicadas al tráfico de drogas.