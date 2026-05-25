Las bolsas europeas anticipan un acuerdo entre EE.UU. e Irán y suben cerca de un 2 %

El IBEX 35 español fue el índice que más subió entre las plazas europeas con un avance del 2,24 % con el que rozó los 18.400 puntos.

Al selectivo madrileño le siguieron el DAX alemán, con un repunte del 2,01 %; el CAC 40 de París, que sumó un 1,76 %; y la Bolsa de Milán, cuyo índice principal, el FTSE MIB, avanzó un 1,43 % hasta cosechar un cierre récord tras 26 años, espoleada por el buen comportamiento de los sectores industrial y financiero.

Por su parte, el parqué de Londres permaneció cerrado este lunes con motivo de la festividad del denominado Spring Bank Holiday.

En el ámbito regional, las 50 compañías de mayor capitalización de la eurozona, agrupadas en el Euro Stoxx 50, escalaron un 1,95 %.

Entre los sectores más beneficiados de la sesión continental destacaron los conglomerados industriales, con un avance del 2,88 %, y las empresas dedicadas a la construcción e ingeniería, que se revalorizaron un 2,53 %.

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Pese al cierre de Wall Street por la festividad del Día de los Caídos (Memorial Day), el euro ganaba terreno frente al billete verde y, al término de la sesión en los parqués europeos se cambiaba a 1,1645 dólares (+0,37 %).

En el continente asiático, las bolsas, aupadas por ese optimismo del posible acuerdo de paz en Oriente Medio, cerraron con números positivos: el Nikkei de Tokio subió un 2,87 % y superó por primera vez la barrera de los 65.000 puntos, impulsado por las tecnológicas y la inteligencia artificial.

En China, el índice compuesto de Shanghái subió un 0,97 %, mientras que el referencial de Shenzhen avanzó un 1,66 %.

Las bolsas de Hong Kong y Corea del Sur permanecieron hoy cerradas por festivo.

Pese a los avances en las conversaciones de paz, Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente debido a los "cambios frecuentes" en las posturas de Washington.

Frente a esto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no aceptará un "mal acuerdo", y explicó que las negociaciones siguen en marcha porque el sistema interno de Teherán necesita más tiempo para responder.

Este optimismo ante el acercamiento de EE.UU. e Irán se vio reflejado principalmente en el mercado del crudo y el energético.

En el caso del barril de petróleo de referencia en Europa, el brent, su precio bajó 5,99 dólares, hasta los 97,55 dólares, un 5,79 % menos que al cierre oficial del Intercontinental Exchange (ICE) del pasado viernes.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, referente en EE.UU., repetía esta caída y al cierre de las negociaciones en el Viejo Continente su precio se abarataba un 5,8 %, hasta los 91 dólares el barril.

El gas natural negociado en el mercado TTF de Países Bajos también bajaba un 5,88 %, con el precio del megavatio hora en 45,7 euros.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener autorización, con lo que ya son 182 las embarcaciones que desde el miércoles pasado han cruzado la vía marítima con el permiso de Irán, que la mantiene bloqueada.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono alemán a diez años redujo su rentabilidad hasta el 2,944 %, mientras que el interés del bono español del mismo plazo bajó hasta el 3,364 %.

Por su parte, los metales preciosos también subían al cierre bursátil europeo: la onza de oro escalaba hasta los 4.571,18 dólares (1,37 %) y la de plata, hasta los 77,84 dólares (3,05 %).

En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin se negociaba en los 77.526,56 dólares, un 1,26 % más que en la víspera.