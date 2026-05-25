Las exportaciones de Costa Rica crecen un 7 % en el primer cuatrimestre de 2026

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó en un comunicado el crecimiento de las exportaciones a Europa y Asia con un incremento en las ventas de productos como el banano, la piña y los dispositivos médicos, que son de los principales bienes de exportación del país.

Los datos divulgados por las autoridades indican que los dispositivos médicos, la mayoría a cargo de empresas extranjeras instaladas en zonas francas, son el principal producto de exportación del país con un 45 % del total del primer cuatrimestre.

En cuanto crecimiento en las ventas, el sector agrícola registró un 12 % para alcanzar los 1.354 millones de dólares gracias a bienes como la piña, el banano y el café.

Las ventas del sector eléctrico y electrónico aumentaron un 29 %, las del metalmecánico un 8 %, las de la industria alimentaria un 5 %, las del químico farmacéutico un 5 % y las del pecuario y pesca un 7 %. El único sector que registró una caída fue el de la industria del plástico con una disminución del 5 %.

"El país crece tanto en industrias de alta tecnología como en productos agrícolas y alimentarios, demostrando la resiliencia y amplitud de nuestra oferta exportable", declaró la gerente general de la Promotora de Comercio Exterior, Laura López.

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Por regiones, las exportaciones costarricenses a Asia crecieron 191 millones de dólares, lo que supone un alza del 50 %; a Europa el incremento fue de un 15 %, a Centroamérica un 9 %, a Suramérica un 3 %, mientras que a Norteamérica bajaron un 1 % y al Caribe un 6 %.

Durante el 2025 las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 14 % en comparación con el 2024, para alcanzar la cifra récord de 22.855 millones de dólares.