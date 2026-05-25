Más de 900 gazatíes murieron por ataques israelís desde el inicio del "alto el fuego"

Además, el número de cadáveres recuperados de entre los escombros ascendió a 777 desde el establecimiento de esta tregua constantemente incumplida.

Según Sanidad, el número de fallecidos gazatíes en las últimas 24 horas -hasta esta mañana- fue de 6 víctimas mortales (una de ellas sucumbió a causa de sus heridas) y 8 heridos.

El acuerdo de "alto el fuego" en Gaza, preveía, entre otros puntos, un cese de los ataques israelíes contra la Franja, el desarme de las milicias de Hamás y un repliegue de las tropas del Ejército de Israel -que cuando comenzó la tregua ocupaba alrededor de un 54 % del enclave y ahora se ha extendido hasta el 60 %- en siguientes fases de este plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En total, 72.797 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, entre ellos más de 21.000 niños, y 172.821 heridos.

Hoy mismo un ataque aéreo israelí mató a una niña gazatí de seis años y a su maestra de 31 mientras daban clase en una tienda de campaña dentro del campamento para personas desplazadas de Ghaith, en el área sureña de Al Mawasi en Jan Yunis, según confirmaron a EFE fuentes médicas.

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El ataque también hirió a 17 personas, que fueron trasladadas inicialmente al hospital de campaña kuwaití del campamento y, posteriormente, al complejo médico Naser de Jan Yunis.

Entre ellos había varios niños, según un testigo presencial que también confirmó a EFE que las familias de los menores habían acudido al lugar del ataque instantes después en busca de sus hijos, muchos de ellos atrapados entre los escombros.

De acuerdo a la agencia de noticias palestina Wafa, el cadáver de la niña de seis años, identificada como Mena Nabil Abu Labda, llegó ya sin vida al complejo médico Naser.

Un vídeo al que ha tenido acceso EFE muestra a la pequeña Mena, ya sin respiración, intentando ser reanimada por un adulto. Su profesora, Hanna Abed Al Naser Mahmud (31 años), fue la segunda víctima mortal del ataque.