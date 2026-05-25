Presidente hondureño ratifica su compromiso "inquebrantable" con la libertad de prensa

"Desde este Gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa, con la tolerancia para poder oír y entender", subrayó Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.

El mandatario, acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores y el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, entre otros invitados, asistió a la entrega del premio nacional Álvaro Contreras, del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que este año recayó en la periodista Lucía Alvarado.

"La construcción de nuestra democracia y la paz, según como ustedes comuniquen, así logramos paz y empatía entre todos nosotros los hondureños. Por ende, ustedes son una pieza fundamental para que Honduras pueda salir adelante también, con un periodismo evaluado, un personal que diga siempre la verdad de todo, con eso vamos a lograr una Honduras más creíble, más fuerte", enfatizó.

El jefe de Estado indicó que la fortaleza de la nación radica en la apertura al debate y el respeto a la pluralidad de opiniones, al tiempo que garantizó que la profesión se ejercerá sin coacciones ni riesgos.

"Reconocemos que el país es más fuerte cuando el debate es abierto, cuando la crítica es respetuosa y cuando se basa en la verdad", señaló Asfura, quien se comprometió a ser uno de "los principales defensores" de la libertad de expresión en Honduras.

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Afirmó que trabajará "incansablemente" para garantizar que cada periodista en Honduras pueda desempeñar su labor "en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana".

Honduras sigue siendo un país de riesgo para el ejercicio del periodismo.

En lo que va del presente siglo han sido asesinados un centenar de periodistas y comunicadores, y casi el 90 % de los casos están impunes, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

La periodista Lucía Alvarado dijo al recibir el premio que "decir la verdad muchas veces requiere valentía" y que "no puede haber democracia plena donde el periodismo no se ejerce con libertad".

Alvarado recordó además la responsabilidad social de los medios frente a los intereses particulares, al señalar que "el periodismo no es importante sólo cuando conviene, es importante todos los días. No somos piezas que se mueven según intereses".

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras ocupa el puesto 132 de 180, con una prensa que trabaja "en un entorno de violencia e impunidad que alimenta la autocensura y eleva los riesgos a la hora de cubrir la corrupción, el crimen organizado y los procesos electorales".