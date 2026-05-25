República Checa alerta sobre el riesgo de incendios ante ola de calor de hasta 33 grados

Esta situación de alerta se mantendrá, debido al prolongado período de tiempo seco y cálido, hasta nuevo aviso.

Praga, situada en la región de Bohemia Central, registró máximas de 29 grados durante el fin de semana, muy por encima de los valores habituales para mayo, cuando la temperatura máxima diaria promedio oscila entre 18,4 grados (media climática de largo plazo) y 19,6 grados (en los años más cálidos registrados).

El récord histórico para este mes en la capital checa es de 32,2 grados, alcanzado el 11 de mayo de 1866.

Durante el fin de semana se registraron en el país las primeras 'temperaturas tropicales' del año, por encima de los 30 grados, y el sábado se batieron récords de temperatura en 19 localidades de la mitad occidental de Bohemia.

Se espera que estas temperaturas tropicales se mantengan en el sur de Moravia, al este del país, hasta el miércoles.