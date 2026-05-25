Rubio dice que Trump "ama la India" tras polémica por comentarios antiindios

"El presidente ama a la India (...) Yo no estaría aquí si el presidente no quisiera que estuviera aquí", declaró Rubio ante la prensa, en el último día de una visita oficial de cuatro días destinada a reforzar la relación estratégica entre Washington y Nueva Delhi.

La polémica llega un mes después de que Trump redifundiera en su red social Truth Social un texto del comentarista Michael Savage que describía a la India, China y otros países como "hellholes", una expresión despectiva equivalente a "agujeros infernales", dentro de un ensayo contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

El comentario provocó una ola de indignación en el país y llegó hasta el Gobierno de la India, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó la publicación calificándola de "inapropiada, desinformada y de mal gusto".

Durante una rueda de prensa el domingo, un reportero local planteó a Rubio que desde EE.UU. se estaban registrando numerosos mensajes discriminatorios contra la comunidad india, algo que, según dijo, "va en contra de la premisa básica de la relación" entre ambos países.

Rubio respondió entonces como si la pregunta aludiera a comentarios dispersos en internet, pidió al reportero que precisara su origen y defendió que Estados Unidos es un país "muy acogedor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estoy seguro de que hay personas que han hecho comentarios en internet y en otros lugares porque cada país del mundo tiene gente estúpida. Estoy seguro de que hay gente estúpida aquí, y hay gente estúpida en Estados Unidos que hace comentarios tontos todo el tiempo", respondió.

Al día siguiente, un periodista de la prensa estadounidense que acompaña a Rubio le recordó que parte de la polémica no procedía de cuentas anónimas, sino de una publicación reenviada por Trump en Truth Social. Rubio evitó entrar en el contenido de esa publicación y volvió a atribuir los ataques a voces no representativas.

"No sabía de qué estaba hablando, pero asumí que se refería a gente publicando cosas en internet. Ni siquiera sé si algunos de esos podrían ser un trol o un bot", afirmó.