Rubio realiza una visita a Armenia en medio de tensiones entre Ereván y el Kremlin

Rubio se reunirá en Ereván con su colega armenio, Ararat Mirzoyán, informó el Ministerio de Exteriores de Armenia en un comunicado. La nota oficial añade que ambos funcionarios firmarán varios acuerdos bilaterales.

A medida que congelaba la cooperación con la alianza militar postsoviética, Armenia ha reforzado las relaciones con Washington, tanto con maniobras militares como a la hora de firmar un acuerdo en materia nuclear.

En vísperas de las elecciones del 7 de junio, las autoridades rusas han suspendido la importación de agua mineral y de flores, además de vino y coñac, a varias empresas, a lo que podrían seguir sanciones a frutas y verduras.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

En ese sentido, el expresidente y actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, acusó este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, de poner bajo "amenaza directa" las relaciones con Moscú, entre otras cosas, por recibir a los "repugnantes enemigos", en alusión al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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"Un tal Pashinián ha tomado el rumbo de la ruptura con Rusia. Hay que reconocerlo (...) Eso no quedará ni para él ni para su gente sin respuesta, incluido, por supuesto, los parámetros de la cooperación económica", dijo.

Además, aseguró que "resulta especialmente peligroso que el líder provisional Pashinián empuje activamente a su país por la triste senda de la Ucrania de Bandera", en alusión al líder nacionalista ucraniano, Stepán Bandera.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha pedido a Armenia que celebre un referéndum para decidir de una vez por todas si quiere ingresar en la Unión Europea (UE) o permanecer en la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Moscú.

Adujo que ese "divorcio civilizado" permitirá evitar lo que ocurrió en Ucrania, donde la decisión del gobierno prorruso de renunciar a firmar un Acuerdo de Asociación (2013) con la UE provocó una revolución en Kiev y, posteriormente, una sublevación armada fomentada por Moscú en el Donbás.

Aunque mantiene que en el conflicto ucraniano Armenia no es aliado de Moscú, Pashinián ha intentado quitar hierro a estas rencillas al asegurar que sus lazos con la UE no impedirán desarrollar también las relaciones con Rusia, el principal socio comercial del país caucásico.