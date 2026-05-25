Sánchez viaja este martes a Roma y se reunirá con el papa, pero no habrá cita con Meloni

La pasada semana, el Gobierno español informó de que había contactos con el Ejecutivo italiano para intentar cerrar una reunión con Meloni y que había voluntad por ambas partes para que se fijara esa cita, pero finalmente, según señalaron a EFE fuentes del Ejecutivo, las agendas de ambos no lo han hecho posible.

No obstante, ambas partes han quedado en intentar que esa reunión tenga lugar en una próxima reunión internacional en la que ambos coincidan, como podría ser la cumbre UE-Balcanes que se celebra en Montenegro el 4 de junio o el Consejo Europeo de Bruselas dos semanas después.

Por tanto, la agenda de Sánchez en Roma incluirá este martes su participación en un acto de la FAO y otras organizaciones de Naciones Unidas con motivo de celebrarse la Semana de la Nutrición.

Sánchez acudirá acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas, al que España ha propuesto como próximo director de la FAO en un proceso que prevé culminarse en el verano del próximo año.

Aunque desde Madrid desvinculan el motivo de la presencia de Sánchez en la sede de este organismo de la candidatura de Planas, asume que es una buena ocasión para ponerla en valor.

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Este anuncio ha provocado el malestar de Italia, ya que el Gobierno de Meloni anunció semanas antes que proponía otro candidato, Maurizio Martina, vicedirector de la FAO, exsecretario del Partido Demócrata y ministro de Agricultura entre 2014 y 2018, y avanzó que solicitaría al resto de países europeos que apoyaran esa opción.

Ante esas quejas, el Gobierno español ha reiterado la defensa de Planas para optar a ese cargo y ha señalado que el hecho de que haya varios candidatos, forma parte de la competencia sana entre estados miembros de la UE.

Sánchez estará acompañado en el acto por los jefes de las agencias de la ONU con sede en Roma, la FAO, el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y mantendrá con ellos una reunión.

Su intervención versará sobre los problemas de seguridad alimentaria en el marco de la crisis en Oriente Medio, y aprovechará para ratificar el compromiso español con el sistema alimentario mundial.

En la tarde del martes está previsto que Sánchez mantenga un encuentro con representantes de un grupo de empresas de referencia para España e Italia de sectores punteros y estratégicos.

Asistirán al mismo responsables de Navantia (empresa pública española de construcción de buques), Fincantieri (también naviera), Indra (tecnológica española), Leonardo (aerospacial italiana), Sapa (empresa de defensa española), Sacyr (española de construcción), Webuild (italiana de construcción), Renfe (estatal española de trenes), Ferrovie dello Stato (la italiana ferroviaria), Abertis (española de movilidad), Mundys (italiana de autopistas y movilidad), Multiverse Computing, Livelum y Evja.

La reunión con el papa en el Vaticano será el miércoles, y en ella abordarán, entre otros asuntos, la visita que va a realizar en junio León XIV a España, y cuestiones como la paz, la lucha contra la desigualdad, la protección de los migrantes y el impacto de la IA en la sociedad.

Precisamente, el papa ha presentado este lunes su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', que ha dedicado a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA.

Tras la audiencia con el sumo pontífice, Sánchez se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, antes de ofrecer una rueda de prensa.