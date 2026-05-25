Tres partidos árabe-israelíes anuncian que concurrirán unidos en las elecciones de Israel

Según una declaración conjunta compartida en X por el partido secular de izquierda Hadash, tanto esta formación como la de Taal y Balad se mostraron a favor de reactivar la Lista Conjunta en los próximos comicios, como hicieron en las elecciones de 2015 y 2020.

En el comunicado, los tres firmantes señalan que "reconociendo la importancia de la unidad ante los peligros existenciales", esperan que la Lista Árabe Unida se sume a ellos para "aumentar la participación electoral, ampliar la representación árabe y derrocar al gobierno de extrema derecha".

Sobre Lista Árabe Unida (conocida en hebreo como Raam), aseguraron que desean que participe de este acuerdo político, pese a "las importantes diferencias" con ellos respecto a la naturaleza y el rumbo de la Lista Conjunta.

Si bien el islamista Raam integró por primera vez un Ejecutivo israelí, el llamado 'Gobierno del cambio' que en junio de 2021 desbancó brevemente a Netanyahu, buena parte de los árabes -el 21 % de la población y el 15 % de los votantes de Israel- lo ve como un experimento fallido, que no resolvió sus problemas endémicos, como la falta de acceso a infraestructuras, marginalidad o crimen organizado.

Según el diario Haaretz, este partido también manifestó, en un comunicado posterior, su voluntad de participar bajo la Lista Conjunta siempre que "cada partido conserve su propia plataforma, libertad y diálogo con sus votantes sin restricciones".