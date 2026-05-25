Verifican las máquinas de votación en la recta final para comicios partidarios en Paraguay

La verificación se extenderá hasta el jueves, con dos jornadas (lunes y martes) para el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) y las restantes (miércoles y jueves) para el PLRA, y se concentrará en el hardware y software de las máquinas de votación, explicó a periodistas el director de Comisiones Electorales del TSJE, Luis Alberto Mauro.

Según el funcionario, durante la revisión se desarmarán "total y absolutamente" las máquinas y se permitirá que los representantes de los partidos "hagan las consultas que quieran".

Mauro recordó que en febrero pasado se hizo una auditoría a las máquinas conforme al calendario con vistas a los comicios municipales del 4 de octubre, que contó con la participación de representantes técnicos de las organizaciones políticas.

No obstante, dijo que "corrientes internas" de la ANR y del PLRA solicitaron una revisión técnica de los equipos.

En un comunicado, el TSJE refirió que esta revisión de las máquinas de votación busca "imprimir mayores niveles de transparencia y seguridad al proceso electoral".

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El 7 de junio próximo, los partidos políticos deben celebrar comicios internos para escoger a sus candidatos a las elecciones locales, en las que se renovarán los cargos de las 263 intendencias (municipios) y sus concejalías.

Un total de 16.582 máquinas de votación serán desplegadas a nivel nacional para las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas, según datos del TSJE.

El organismo electoral ha indicado que para los comicios internos están habilitados 4.338.716 electores y se han habilitado 1.267 locales de votación.