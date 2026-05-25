Víctimas de violaciones a DD.HH. en época de Fujimori piden a peruanos votar con memoria

En una rueda de prensa, víctimas de esterilizaciones forzosas y familiares de personas asesinadas durante el decenio en el que gobernó Fujimori presentaron un pronunciamiento en el que expresaron que votar a su hija es perpetuar la impunidad de crímenes cometidos por el Estado y representa un peligro para la democracia del país.

"Los familiares de las víctimas de crímenes de Estado y sobrevivientes de la violencia ejercida desde el poder expresamos ante el país nuestra profunda preocupación frente al actual escenario político y electoral", indicó la portavoz de colectivos de derechos humanos y exministra Gisela Ortiz, cuyo hermano fue asesinado en la matanza de La Cantuta, a cargo del grupo militar encubierto Colina en 1992.

Expuso que a lo largo de la historia reciente han sufrido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, esterilizaciones forzadas y múltiples violaciones a los derechos humanos y "estas heridas siguen abiertas porque la impunidad persiste", y porque muchos responsables políticos continúan reivindicando prácticas autoritarias y negando los crímenes cometidos.

"Por ello alertamos sobre el grave peligro que representa para la democracia y los derechos humanos el retorno del fujimorismo al poder ejecutivo, después de demostrar su rol nefasto en el poder legislativo", señaló Ortiz en referencia a leyes como la reciente amnistía a policías y militares por crímenes cometidos en el combate a las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Además, el conjunto de víctimas dijeron que si Keiko Fujimori es elegida presidenta no habrá equilibrio de poderes, pues en los últimos años aseguraron que su partido ha copado instituciones públicas que deberían ser independientes.

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"Consideramos que este momento exige de peruanos y peruanas responsabilidad histórica y compromiso democrático para impedir el retorno de quienes representan impunidad y retrocesos en materia de derechos humanos fundamentales", reiteró Ortiz.

Doris Caqui, esposa de un dirigente social desaparecido de manera forzosa hace 40 años lamentó que aún no sabe donde están los restos de su marido ni el de 22.786 hombres y mujeres que fueron detenidos y desaparecidos durante el gobierno de Fujimori.

Criticó que Keiko Fuimori ha anunciado que gobernará con "mano dura" como su padre y auguró que, por tanto, volverán las persecuciones a sindicalistas, estudiantes y campesinos.

"Es momento de que despierte el pueblo peruano. Es momento de que sepan dar un voto crítico, un voto reflexivo. Recordemos y hagamos memoria de todo lo que significó ser gobernado por Alberto Fujimori", dijo Caqui.

Desde los colectivos de víctimas que representan, anunciaron que votarán de forma crítica al izquierdista Roberto Sánchez, al que buscarán plantearle demandas como retomar la búsqueda de personas desaparecidas, anular la ley de amnistía y garantizar el derecho a la justicia.