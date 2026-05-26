A subasta un manuscrito medieval sobre el rey Arturo valorado en unos 2 millones de euros

Es la primera vez que el llamado Grial de Clermont-Tonnerre, que data de entre 1290 y 1310, se ofrece a la venta, pues ha permanecido 700 años en manos privadas y nunca ha sido expuesta en público ni estudiada exhaustivamente.

El manuscrito saldrá a la venta el próximo 8 de julio en la capital británica, como pieza estrella de la puja de libros y manuscritos valiosos de la casa de subastas Christie's.

El director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie's, Eugenio Donadoni, dijo al diario británico 'The Guardian' que se cree que de los tres ejemplares del texto que se encuentran en manos privadas, este es el más antiguo y el que más ilustraciones contiene.

Pintado sobre pergamino y adornado con pan de oro, el manuscrito en francés está decorado con 126 ilustraciones en miniatura, incluida una en la que el mago Merlín aparece transformándose en un ciervo parlante.

El estilo de las imágenes sugieren que el autor del manuscrito podría ser el llamado Maestro del Apocalipsis de Lieja, un ilustrador anónimo que toma el nombre por la obra más famosa que se le atribuye.

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"Tiene un estilo muy característico: dibuja rostros masculinos de mandíbula cuadrada y unos preciosos puntos rojos en las mejillas de los personajes", indicó Donadoni.

Por su parte, la doctora Irene Fabry-Tehranchi, especialista en textos franceses de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, calificó de "asombroso" pensar que el manuscrito pueda venderse y pasar a ser de dominio público por primera vez, lo que podría ayudar a los investigadores a estudiar la pieza más a fondo.