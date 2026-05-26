Aznar carga contra el populismo que ve como un riesgo muy serio para la democracia

"Sea el país que sea, me da igual, el populismo es un riesgo muy serio para la democracia y para las libertades", dijo Aznar en su intervención en el IX congreso de la asociación empresarial CEAPI, que se celebra hoy y mañana en Ciudad de México.

Las palabras de Aznar se producen un día después de publicar un vídeo en su cuenta de Instagram en el que afirmó que la frase "el que pueda hacer que haga" cobra más sentido que nunca en un contexto en el que España vive una "situación insostenible", sin hacer una referencia directa a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En su intervención este martes, el exgobernante no se refirió a un país en concreto, pero sí insistió en que "este es un momento para los ciudadanos responsables", porque "la democracia y las libertades" son frágiles, que no débiles, y hay que cuidarlas.

"No me canso de decirlo en España. Los países y su destino los marcan el grado de responsabilidad de los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden no ocuparse, si los ciudadanos deciden inhibirse, si los ciudadanos deciden no pelear o considerar normal que un populismo arrase el sistema de la democracia liberal, entonces la democracia liberal perecerá", añadió.

Aznar aseguró que "todos los populismos son iguales", ya sea a la derecha o a la izquierda, y que todos "tienen los mismos defectos".

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"Un gobernante populista no está pendiente de un proyecto de futuro para su país. Está pendiente de qué tiene que hacer para estar en el poder más tiempo posible. Un populista no está pendiente de cómo se respetan las reglas, sino que intenta todos los días no respetarlas", dijo.

"Un populista no conoce lo que son límites en el ejercicio de su acción política, su acción de gobierno, porque se salta los límites todos los días", añadió y abogó por atender al Parlamento "como expresión soberana del pueblo" y respetar a los jueces y la justicia como elementos del Estado de Derecho.

A juicio de Aznar, la fuerza de la libertad es imbatible si se pone en marcha, pero advirtió de que "un gobernante populista no quiere la fuerza de la libertad", sino que la quiere neutralizar, porque considera que "la libertad es una amenaza" para su permanencia y sus intereses, no una ventaja para el país ni para un orden internacional.

En su intervención, Aznar expresó su preocupación por las guerras de Ucrania e Irán y aseguró que cómo terminen ambos conflictos "no es irrelevante" para las democracias, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en ningún sitio del mundo.

"Tal y como están planteadas las cosas en Irán, las salidas en Irán son muy difíciles, muy estrechas, muy pequeñas y pueden producir consecuencias muy grandes desde el punto de vista de lo que significa la estabilidad y la seguridad en el mundo, y eso afectará a las democracias liberales", añadió.