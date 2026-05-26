BTS lanza detrás de cámaras de su visita en Palacio Nacional en México

Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistió RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que se espera la aparición de los siete miembros en el video que mostrará fragmentos de esta visita ocurrida el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 hora local (13:00 GMT).

La agrupación no detalló la duración del video o si se incluirán otros momentos destacados en el país, como cuando visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

La gira ‘ARIRANG’ representa el regreso de BTS a los escenarios, luego de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.