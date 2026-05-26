China y Pakistán piden resolver Cachemira pacíficamente y rechazan acciones unilaterales

En el documento, difundido por la agencia estatal Xinhua, ambas partes reafirmaron "la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el sur de Asia" y de resolver "todas las disputas pendientes" mediante el diálogo y la diplomacia, además de expresar su oposición a "cualquier acción unilateral".

Pakistán informó a China de la situación más reciente en la región de Jammu y Cachemira, según el texto.

Por su parte, Pekín reiteró que la cuestión de Cachemira es una disputa "heredada de la historia" que debe resolverse de forma pacífica, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y los acuerdos bilaterales correspondientes.

La declaración incluye también una referencia a la disposición de ambas partes a desarrollar cooperación transfronteriza en recursos hídricos.

La referencia al agua llega después de que la India ordenara el pasado año la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, firmado en 1960 y que había resistido a varias guerras, como parte de las medidas adoptadas tras el atentado del 22 de abril de 2025 en Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, donde murieron 26 civiles, en su mayoría turistas indios.

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Nueva Delhi responsabilizó de aquel ataque a Pakistán, que negó su implicación y pidió diálogo y una investigación neutral.

La crisis derivó en 2025 en la peor escalada militar en décadas entre las dos potencias nucleares, con ataques aéreos, drones y fuego de artillería entre el 7 y el 10 de mayo de ese año, especialmente en torno a la Línea de Control, la frontera de facto que divide Cachemira.

Ambos países alcanzaron un alto el fuego el 10 de mayo de 2025 con mediación de Estados Unidos, aunque la tensión persiste en una región que Nueva Delhi e Islamabad reclaman en su totalidad y administran parcialmente desde la partición del subcontinente indio en 1947.