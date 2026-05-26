Choques entre la Policía turca y militantes socialdemócratas tras destitución de la cúpula

La protesta se celebra en Esmirna, uno de los feudos tradicionales del CHP, donde este mismo martes otro alcalde del partido fue detenido y acusado de corrupción, en una nueva intervención que la formación denuncia como una persecución judicial.

Las autoridades locales habían rechazado la solicitud para celebrar esa protesta en una céntrica plaza, pero el destituido líder de la formación, Özgür Özel, decidió no cambiar la convocatoria.

La Plaza de la República fue rodeada con vallas y un fuerte despliegue de antidisturbios impedía que los manifestantes se acercaran a ella.

Özel fue depuesto el pasado jueves por una sentencia judicial que anuló, por supuestos amaños, el congreso de 2023 en el que fue elegido tras 13 años en el cargo de su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, ahora recolocado en el cargo por orden judicial.

La decisión judicial llega tras una investigación de la Fiscalía por la supuesta compra de votos en la elección en 2023 de Özel, que el pasado septiembre ganó por unanimidad un congreso extraordinario.

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El depuesto dirigente recibió el sábado el apoyo de 110 de los 138 diputados del partido y de los alcaldes de las 12 mayores ciudades en manos del CHP, que pidieron además la celebración de un congreso en un plazo de 45 días, algo a lo Kiliçdaroglu no se ha comprometido.

La policía antidisturbios desalojó el domingo la sede central del CHP, donde Özel se había instalado con numerosos diputados del partido.

El CHP ganó las elecciones locales de 2024, en la primera derrota en 23 años del partido islamista AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan, y desde entonces una veintena de alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028.