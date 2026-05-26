El Banco Central de Uruguay mantiene su tasa de política monetaria en 5,75 %

Así lo señala el organismo financiero en un comunicado divulgado este martes, en el que se indica que en abril la inflación anual se ubicó en 3,16 % mientras que la inflación subyacente se situó en 3,45 %, continuando el proceso de convergencia hacia la meta de 4,5 %.

Además, las expectativas de inflación a dos años de analistas y mercados financieros se mantienen ancladas en la meta, mientras que las empresas se ubican en 5 %, con un promedio general de 4,67 %.

"A nivel internacional, la persistencia del conflicto en Medio Oriente mantiene elevados los precios de la energía, en un entorno de volatilidad y presiones inflacionarias. Asimismo, se observa un aumento de las tasas de interés de largo plazo, lo que implica un entorno financiero menos favorable para los países emergentes", añade el documento.

A su vez, el BCU detalla que en ese país los indicadores disponibles señalan una recuperación de la actividad y del nivel de empleo en el primer trimestre al tiempo que para el resto del año se mantiene una perspectiva de crecimiento moderado.

"En este escenario, el Directorio del BCU decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 5,75 %, para que la inflación converja a la meta de 4,5 % y facilitar la permanencia de las expectativas ancladas en ese nivel", apunta el comunicado.

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Sin embargo, el informe remarca que el Comité de Política Monetaria (Copom) consideró que el balance de riesgos para la inflación se "inclinó levemente" al alza como consecuencia de la mayor persistencia de los precios del petróleo en niveles elevados respecto de lo previsto en la reunión anterior.

"El Banco Central del Uruguay permanecerá atento a la materialización de los riesgos inflacionarios identificados y actuará en consecuencia si las condiciones lo requieren", concluye.