El Parlamento de Senegal elige como nuevo presidente al cesado primer ministro Sonko

Los parlamentarios eligieron al ex primer ministro después de que éste recuperase su escaño ganado en las elecciones legislativas de 2024, y fue elegido con 132 votos a favor de los 133 emitidos, registrándose una abstención, según publicaron medios locales.

La votación estuvo marcada por la ausencia de partidos de la oposición, que abandonaron la sala antes de que se produjese la elección de Sonko.

"Quiero asegurarles a todos que no usaré esta responsabilidad para orquestar el caos institucional", declaró Sonko ante la Asamblea Nacional, donde su formación Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef) mantiene una amplia mayoría (130 escaños de un total de 165).

Esta situación le permitiría desafiar al presidente, Bassirou Diomaye Faye, quien el pasado viernes cesó a Sonko y disolvió el Gobierno tras meses de tensiones políticas, aunque el ex primer ministro rechazó esta posibilidad.

Sonko, que se erige como la segunda autoridad del Estado, recalcó que ningún miembro del Parlamento convertirá a la institución "en un instrumento de venganzas personales".

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"Durante varios meses, nuestro país ha presenciado el surgimiento de profundos desacuerdos en los más altos niveles del Gobierno. Estos se han descrito como rivalidades personales, conflictos de ambición o luchas de poder. No deseo perpetuar esta interpretación simplista", afirmó.

Sin embargo, advirtió de que la Asamblea Nacional "no será una Cámara meramente formal" y que se encargará de supervisar las acciones del Gobierno.

Sonko accedió a la presidencia del Parlamento después de que Faye designara la pasada noche al economista Ahmadou Al Aminou Lo como nuevo primer ministro.

La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

El presidente llegó a advertir en una reciente entrevista que podía destituir a su primer ministro si perdía la confianza en él.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el partido Pastef, que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por el carisma y popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés.