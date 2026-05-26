El petróleo de Texas baja 2,8 %, hasta 93,89 dólares, pendiente de negociación EE.UU.-Irán

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio recortaron 2,71 dólares respecto a la sesión del viernes.

El crudo de referencia estadounidense operó a la baja después del fin de semana largo del Día de los Caídos en EE.UU., que mantuvo ayer lunes cerrados los mercados y supuso el inicio no oficial de la temporada estival de viajes por carretera.

Este martes, los inversores estaban pendientes de la reunión de gabinete convocada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la residencia de Camp David, a las afueras de Washington, mientras afina los detalles de un acuerdo con Irán.

Los últimos movimientos apuntan a un paso atrás en la negociación para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue boicoteada por Irán en represalia por los ataques de EE.UU. e Israel contra el país persa.

Las fuerzas estadounidenses lanzaron este martes "ataques de autodefensa" en el sur de Irán, por lo que Teherán acusó a EE.UU. de violar la tregua y advirtió de represalias, mientras que el secretario de estado, Marco Rubio, adelantó que la negociación "tomará días".

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Los analistas señalaban que los mercados de petróleo esperan que el conflicto se resuelva y reabra el estrecho de Ormuz, pero reconocen que los vaivenes en la negociación no pronostican rapidez.

"Parece que el 'impasse' no va a cambiar pronto" y aunque se alcance un acuerdo mañana eso no significa que los flujos vuelvan automáticamente mañana", recalcó Tracy Shuchart, de la firma NinjaTrader Group, a The Wall Street Journal.