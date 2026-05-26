El Quad crea en Nueva Delhi un mecanismo de combustibles ante el cierre de Ormuz

"Al reconocer los cambios en el panorama energético global (...) estamos acelerando la colaboración para garantizar la estabilidad y la seguridad energética. Reconocemos que los impactos de las perturbaciones en los mercados globales recaen con gran dureza sobre la región del Indopacífico", señaló el grupo en un comunicado conjunto.

El nuevo mecanismo, denominado Quad Fuel Security Forum, tendrá su primera sesión técnica a finales de este año bajo coordinación del Departamento de Energía de Estados Unidos, según el comunicado emitido tras la reunión ministerial del bloque en la capital india.

Los cuatro países acordaron realizar análisis regulares de los mercados internacionales, coordinar políticas de almacenamiento y llevar a cabo simulacros de respuesta ante posibles cortes de suministro.

Según el comunicado, las medidas no se limitarán al petróleo y el gas, sino que también abarcarán productos petroquímicos y derivados críticos como los fertilizantes, esenciales para la agricultura y la economía de la región.

"La región se enfrenta a un agudo estrés económico. Sabemos que el mundo es más impredecible. La volatilidad económica está aumentando y conocemos las consecuencias del cierre iraní del estrecho de Ormuz, y lo que eso significa para nuestra seguridad energética, para nuestras economías y para nuestra gente", afirmó la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, durante una rueda de prensa posterior a la cita.

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El Quad vinculó además la seguridad energética con la protección de las rutas marítimas críticas, en una región por la que circula buena parte del comercio global.

"La razón por la que la seguridad marítima es tan importante, más allá de que los acontecimientos actuales nos recuerdan lo que sucede cuando se impide la seguridad marítima, es el hecho de que el 60 % del comercio marítimo mundial pasa por el Indopacífico", declaró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La India, Japón, Estados Unidos y Australia también anunciaron iniciativas para compartir datos en tiempo real y coordinar la vigilancia marítima en el océano Índico, además de un proyecto de cables submarinos para mejorar la conectividad digital de las islas del Pacífico.

El Quad, integrado por cuatro democracias del Indopacífico, ha acelerado en los últimos años su cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro, minerales críticos y respuesta humanitaria.