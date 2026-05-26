El Reino Unido registró la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, un récord

Las temperaturas no bajaron de los 21,3 grados Celsius en el sur de Londres, después de que el Reino Unido registrara ayer su día de mayo más caluroso desde que la Met comenzó a recopilar datos.

La temperatura llegó ayer a los 33,5 grados Celsius en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, por lo que superó los 32,8 grados marcados también en esta capital en 1922.

La Met avisó de que este martes las temperaturas pueden subir aún más por la ola de calor, hasta los 35 grados.

Este episodio de calor es inusual para esta época del año, que arrancó el domingo, cuando se alcanzaron los 30,5 grados en el sureste de Inglaterra.