En Marruecos se impulsa la venta online de corderos para la fiesta de Aid el-Adha

Con motivo de esta festividad, considerada casi ineludible en Marruecos, han surgido diversas iniciativas que permiten la compra de corderos en línea. Entre ellas, algunas plataformas ofrecen la posibilidad de elegir animales a distancia mediante el envío de fotografías o videoconferencias.

"Una vez elegido y reservado el cordero, este será entregado en su domicilio en la fecha que usted elija, según nuestra disponibilidad y como máximo dos días antes del Aid", se lee en una de estas plataformas llamada "sardi-chaouia.com".

Esta fiesta conmemora la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia a Dios, antes de que Dios interviniera para facilitarle un cordero y que sacrificara al animal en su lugar.

La festividad regresa este año en Marruecos después de su suspensión en 2025, tras el llamamiento entonces del rey Mohamed VI a no realizar el rito ante la prolongada sequía y su impacto en el ganado.

Este año, con la mejora de las lluvias, el sector ganadero celebra la recuperación de la cabaña nacional, que supera por primera vez los 30 millones de cabezas (de las que el 76 % es ovino), con cerca de 9 millones destinadas al ritual, en una actividad que constituye una de las principales fuentes de ingresos de muchas familias rurales.