FundéuRAE: género en continentes, países y ciudades, usos

Los nombres de los continentes son femeninos (“Buscamos la Europa del futuro”, “Queremos una América unida”).

“Asia” y “África”, que comienzan por “a-” tónica, se construyen con el artículo “el”, como ocurre con voces como “el agua” o “el águila”: “Estas decisiones han determinado el Asia de nuestro tiempo”, “La última novela es un poderoso drama sobre el África contemporánea”.

Los nombres de países que terminan en “-a” átona se emplean habitualmente como femeninos: “‘Mi querida España’ es una de las canciones más famosas de Cecilia”.

El resto de los nombres de países —⁠es decir, los que terminan en consonante, o en “-a” tónica u otra vocal⁠— suelen ser masculinos: “Defenderemos nuestro México”, “Conocieron un Japón abarrotado de gente”.

Al contrario de lo que ocurre con “África” o “Asia”, se prefiere el artículo “la” con los nombres de países que comienzan por el sonido de la vocal “a” tónica: “Quiero enseñarle la Austria de mi juventud”.

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Es habitual que los nombres de ciudades que terminan en “-⁠a”, sea tónica o átona, sean femeninos: “Una Barcelona diferente es lo que quieren mostrarnos en este documental”.

El resto de los nombres de ciudades —⁠es decir, los que terminan en consonante o en vocal distinta de “a”— suelen ser masculinos, aunque también es muy frecuente el femenino por influjo del sustantivo “ciudad”, según explica el “Diccionario panhispánico de dudas”: “Aquí se aprecia el Londres real”, “Muchos escribieron sobre la Buenos Aires antigua”.

Cuando se antepone “todo”, el género alterna en todos los nombres de ciudades, de acuerdo con la citada obra académica: “Todo/toda Bogotá está en pausa”.

Al igual que con los nombres de países, con topónimos femeninos que comiencen por el sonido de /a/ tónica se prefiere el uso del artículo “la”: “Todavía recuerdo los veranos en la Haza de mis abuelos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.