Honduras confirma la tercera muerte humana por gusano barrenador y suma 176 casos en 2026

La última víctima mortal es una mujer de 85 años procedente del departamento de Olancho (este), quien falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, informó a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Mejía, precisó que con este deceso ascienden a tres las muertes registradas en el país por esta causa.

Las dos primeras víctimas fueron un hombre de 77 años y una mujer de 74, ambos residentes en la capital hondureña.

Honduras, que había sido declarada libre de la enfermedad en 1996, acumula 176 contagios en personas este año, indicó el funcionario, quien advirtió que al ritmo actual se podrían superar los 300 casos contabilizados en 2025, año en el que se registró el primer caso humano el 6 de febrero, en un hombre de Catacamas (Olancho).

Ante el repunte de la enfermedad, Mejía instó a la población a mantener una estricta vigilancia sobre los adultos mayores y a asegurar que cualquier tipo de herida expuesta sea cubierta de inmediato con una gasa protectora para evitar el contacto con el vector.

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La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Pocas horas después de la puesta, las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas, pérdida de función en las zonas afectadas y, en casos graves, la muerte.

Su tratamiento requiere la extracción manual o quirúrgica de los parásitos y cuidados locales para prevenir infecciones secundarias.

Además de los contagios en humanos, Honduras registra cerca de 5.000 casos de gusano barrenador en animales, con una mayor incidencia en el ganado bovino, según datos difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).

La presencia del gusano barrenador en animales fue confirmada en septiembre de 2024, lo que llevó a la declaración de emergencia sanitaria en la nación centroamericana.