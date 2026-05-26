India, EEUU, Japón y Australia acuerdan movilizar 20.000 millones para minerales críticos

"Los socios del Quad tienen la intención de movilizar hasta 20.000 millones de dólares en apoyos del gobierno y del sector privado, a través de iniciativas nuevas y existentes, para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, incluyendo la minería, el procesamiento y el reciclaje", indicó un comunicado del Ministerio de Exteriores de la India.

Según el acuerdo, el grupo apoyará a aquellos proyectos mineros que tengan algún nexo con los países miembro a través instrumentos como agencias de crédito a la exportación, instituciones financieras de desarrollo, préstamos, participación en el capital, subsidios y acuerdos de compra, entre otros.

Los cuatro gobiernos acordaron también compartir información sobre regulaciones para acelerar trámites y permisos.

"El Marco fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos en las etapas de minería, procesamiento y reciclaje. La coordinación entre los miembros del Quad contribuye a reducir las vulnerabilidades y respalda la seguridad económica a largo plazo", celebró en X el embajador de EE. UU. en India, Sergio Gor.

La alianza diplomática del Quad, creada en 2007, busca blindar a la región Indo-Pacífica ante la influencia de China, país que controla la mayoría del procesamiento global de minerales críticos.

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El gigante asiático refina el 44 % del cobre mundial y más del 90 % sobre tierras raras. Además, procesa entre el 70 y 75 % de litio y cobalto del mundo, según un reporte de la Agencia Internacional de la Energía de 2025.

Este mismo martes, el Gobierno de China criticó al Quad por promover "pequeños círculos exclusivos" y la confrontación entre bloques en Asia.

Nueva Delhi y Washington firmaron este martes un acuerdo bilateral para el suministro y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, insumos fundamentales para tecnologías como vehículos eléctricos y semiconductores.