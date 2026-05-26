Irlanda registra su temperatura más alta para un mes mayo, con 28,8 grados

La agencia estatal indicó que también se superó el anterior récord en otras partes del país, en un mes que se ha caracterizado por presentar tanto temperaturas mínimas como máximas inusuales para este periodo del año.

Hasta ayer, el día más caluroso de este mes se registró el 31 de mayo de 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane del condado de Kerry, al suroeste de Irlanda, cuando el mercurio subió hasta los 28,4 grados.

Según Met Eireann, la estación meteorológica de Killarney (Kerry), y de Clonmel, en el condado de Tipperary (centro), pararon el termómetro en los 28,8 grados hacia las 15.00 horas del lunes.

La agencia prevé que este episodio de calor continuará durante este martes y miércoles, con valores que rondarán de nuevo los 28 grados, mientras que las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste, lo que provocará una caída de las temperaturas durante el fin de semana.

Los expertos han recordado que las temperaturas más altas en mayo en Irlanda generalmente oscilan entre los 13 y 16 grados, mientras que en junio se sitúan entre los 15 y 18.