La Comunidad Andina celebra 57 años con "un mecanismo robusto para resolver diferencias"

"Nuestro marco jurídico es la mayor garantía de que el proceso de integración cuenta con un mecanismo robusto para resolver diferencias", remarcó el peruano Gutiérrez en un comunicado al celebrar el 57 aniversario de la creación de la Comunidad Andina (CAN), en momentos donde se busca resolver la guerra comercial que mantienen Colombia y Ecuador.

Actualmente, la Comunidad Andina ha ordenado a Colombia y Ecuador cesar la guerra comercial mediante la retirada de los aranceles interpuestos entre ambos y otras barreras al comercio, un conflicto iniciado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para reclamar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, más seguridad en la frontera que comparten los dos países.

"La supranacionalidad es el escudo institucional que protege el libre comercio, a nuestros ciudadanos y nos permite preservar y fortalecer la integración andina”, añadió el secretario general, al recordar que se trata del mecanismo de integración regional más antiguo de América Latina.

La CAN destacó que su proceso de integración ha superado crisis económicas, transformaciones sociales, desastres naturales y una pandemia. "A pesar de estos desafíos, la Comunidad Andina ha avanzado de manera firme", sostuvo el organismo.

Uno de los motores de la integración ha sido el comercio exterior, pues las exportaciones intracomunitarias se incrementaron en más de 175 veces desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena, pasando de alrededor de 53 millones de dólares en 1969 a más de 9.000 millones en 2025.

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Asimismo, más del 80 % de las exportaciones entre países andinos corresponde a productos manufacturados, lo que incide de forma directa en el valor agregado, la industrialización, la innovación y la generación de empleo en la subregión.

El organismo con sede en Lima resaltó que entre los logros alcanzados hasta ahora está el libre tránsito y facilidades para vivir y trabajar dentro de los cuatro países para sus ciudadanos, además de usar el 'roaming' internacional en los servicios de telefonía móvil sin recargos adicionales.

También, en caso de que algún ciudadano andino se encuentre en una ciudad que no tenga representación consular de su propio país, puede recibir asistencia en las oficinas consulares de otro país andino.

De otro lado, los países andinos, junto a la Secretaría General de la Comunidad Andina, impulsan el Plan de Acción Resolutivo (PAR) que promueve una estrategia conjunta para combatir la delincuencia organizada transnacional, y coordinan esfuerzos para concretar el Mercado Andino de Electricidad.

Asimismo, se articulan esfuerzos para posicionar a la CAN como un multidestino turístico en el mundo. Para ello, en el proyecto Caminos Andinos se presentan 16 rutas que conectan 42 destinos turísticos de la subregión.