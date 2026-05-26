La India y EEUU firman un marco bilateral para asegurar minerales críticos frente a China

"Este marco en particular tiene como objetivo profundizar nuestra cooperación a lo largo de toda la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluyendo la minería, el procesamiento, el reciclaje y las inversiones relacionadas", declaró el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, durante la firma en la capital.

Rubio afirmó que tanto la India como EE. UU. comparten "intereses estratégicos en garantizar un acceso fiable a largo plazo a los minerales críticos" para sus economías de innovación.

Si bien no se han publicado los detalles del acuerdo, la Embajada de EE. UU. en la India afirmó en un comunicado que su Gobierno "está movilizando recursos sin precedentes para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, respaldando proyectos con más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones, préstamos y otras formas de apoyo, en colaboración con el sector privado".

El pacto bilateral ocurre en el marco de la reunión del Quad que arrancó este martes y que reúne a los cancilleres de EE. UU., India, Japón y Australia con el objetivo de blindar a la región Indo-Pacífica ante la influencia de Pekín.

China controla la mayoría del procesamiento global de minerales críticos, refinando el 44 % del cobre mundial y más del 90 % sobre tierras raras. Además, procesa entre el 70 y 75 % de litio y cobalto del mundo, según un reporte de la Agencia Internacional de la Energía de 2025.

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"Las economías de innovación vibrantes, como las nuestras, no pueden permitirse dejar los materiales fundamentales de estas industrias vulnerables ante monopolios únicos", declaró Rubio en su intervención.

El representante de la Casa Blanca advirtió que el predominio de una fuente en el mercado "podría negarnos todas estas cosas, no solo en un momento de conflicto, sino como un punto de apalancamiento contrario a nuestros intereses nacionales soberanos".

En febrero, la India y Estados Unidos sellaron una alianza estratégica para blindar el suministro global de semiconductores, minerales críticos e inteligencia artificial (IA) frente a China, una iniciativa estadounidense denominada "Pax Silica".

Este martes, Rubio, que se dirige ahora a Armenia, anunció que también se acodará un marco sobre minerales críticos a nivel del Quad, el cual guiaría a los cuatro países para "aprovechar las herramientas de política económica y coordinar las inversiones para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos".