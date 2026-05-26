Maestros mexicanos escalan protestas en la capital y toman el aeropuerto de Oaxaca

La capital amaneció este día con bloqueos y afectaciones viales en distintos puntos del centro, donde integrantes de la CNTE mantienen un plantón luego del operativo policial que el lunes les impidió instalarse en el Zócalo.

Las movilizaciones afectaron avenidas como Paseo de la Reforma, Eje Central y calles cercanas a Bellas Artes y Palacio Nacional, mientras algunas estaciones de transporte público suspendieron parcialmente operaciones.

En Oaxaca, integrantes de la sección 22 de la CNTE tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca y una terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Santa María El Tule, según reportes de medios locales.

Aunque los accesos permanecieron bloqueados por varias horas, hasta el mediodía no se reportaban cancelaciones de vuelos ni suspensión oficial de operaciones aeroportuarias.

Las acciones ocurrieron horas antes de una mesa de diálogo prevista para esta tarde entre dirigentes de la CNTE y autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

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Mientras tanto, en la capital del país continúa el plantón de maestros instalado en calles aledañas al Zócalo, donde durante la noche murió un docente presuntamente por un paro cardíaco, según reportes de la CNTE.

La tensión aumentó luego de que el gobierno mexicano blindó el lunes el Zócalo para impedir que miles de maestros instalaran un campamento permanente en el lugar, donde avanzan los preparativos para el FIFA Fan Festival, un espacio en el que se transmitirán los partidos del Mundial.

Los docentes exigen mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación de reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario.

Previamente, la CNTE anunció un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente.

Además, dirigentes sindicales advirtieron que las protestas podrían intensificarse durante la Copa del Mundo si el gobierno no atiende sus demandas.

El 11 de junio, Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con EE.UU. y Canadá.