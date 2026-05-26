Micron sube un 19 % en Wall Street y supera el billón de dólares en capitalización

Al término de la jornada, cada acción de Micron se cotizaba a 895,88 dólares por título, lo que supone 144,88 dólares más respecto al cierre de la sesión anterior.

La subida en bolsa de Micron se produjo después de que la entidad financiera UBS incrementara el precio objetivo de los títulos de la compañía de 535 a 1.625 dólares por acción.

En un comunicado, UBS estima que la empresa "seguirá revalorizándose a medida que se conozcan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha impulsado en todo el sector de la memoria".

El analista de UBS Timothy Arcuri destaca en la nota, recogida por CNBC, los nuevos acuerdos a largo plazo de Micron, que suelen durar de tres a cinco años e incluyen compromisos de volumen fijo y una estructura de precios parcialmente fija.

De acuerdo con CNBC, la alta demanda de inteligencia artificial (IA) ha derivado en una escasez mundial de memoria, lo que permite a empresas como Micron incrementar sus precios.

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Las acciones de la compañía, que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq, se han disparado en un año un 859 %.

La empresa es el único fabricante con sede en EE.UU. de chips DRAM avanzados, que son claves para tecnologías como la IA, la computación de alto rendimiento o los vehículos autónomos.

El pasado junio, el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que la compañía invertiría 200.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación e investigación de semiconductores en el país.

Además, Micron construirá una segunda planta de última generación en Boise (en el estado de Idaho) y ampliará su fábrica en Manassas (en Virginia) para trasladar tecnología clave actualmente producida en Taiwán.

Al toque de campana en Wall Street, también destacaba la subida de otras empresas del sector como Advanced Micro Devices (7,78 %) o Qualcomm (4,48 %).