Negativa de Francia, que acogerá el G7, a asumir costes de seguridad indigna en Suiza

La posición de Francia, que también se ha negado a entrar en materia cuando recibió la petición de colectivos para organizar manifestaciones en su territorio, está causando indignación en Suiza.

El Gobierno suizo pidió en una misiva a Francia apoyo de cara a la protesta del domingo 14 de junio, única autorizada por las autoridades locales, pero París la ha denegado, según el diario suizo '24 Heures'.

Según la publicación, el Elíseo ha argumentado que el riesgo de disturbios el 14 de junio no se debe al G7, sino a que ese mismo día el país centroeuropeo celebra un referéndum para decidir si acepta la iniciativa 'No a una Suiza de 10 millones', que de ser aprobada podría endurecer las medidas de control migratorio.

"No le corresponde a Ginebra pagar los platos rotos por una cumbre del G7 que no ha elegido tener a sus puertas", ha lamentado el diputado conservador Thomas Bläsi, quien recientemente participó en un encuentro entre parlamentarios de ambos países en el que se trató este tema.

El senador Mauro Poggia, del Movimiento Ciudadano de Ginebra, ha señalado que como medida de presión Suiza debería amenazar con cerrar esos días el Aeropuerto Internacional de Ginebra para que Francia se haga cargo del transporte y seguridad de líderes como el presidente Donald Trump, uno de los que asistirán a la cumbre.

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Según la parlamentaria liberal Simone de Montmollin, la situación parece una "catástrofe anunciada", ya que los manifestantes contra el G7 elegirán Ginebra para sus protestas, por su perfil internacional y financiero, frente a Evián, una pequeña ciudad francesa conocida por su turismo de balnearios.

En Suiza pesa el recuerdo de 2003, cuando otra cumbre de líderes organizada por Francia en Evián, en aquel caso del G8, devino en violentas protestas en Ginebra y Lausana.

En esa ocasión hubo más de 300 detenidos, heridos, vandalismo contra numerosos establecimientos comerciales y pérdidas millonarias para Suiza.

Además, las circunstancias de ese entonces se asemejaban a las de 2026, ya que también había un amplio descontento de los llamados grupos 'antisistema', que suelen participar en este tipo de protestas, por la intervención militar de Estados Unidos en Irak.