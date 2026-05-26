Richard Ford: "Si no me muero antes, publicaré una novela cómica sobre la eutanasia"

Ford, de 82 años, se pronunció así durante un encuentro con los medios en Barcelona (España) para presentar su ensayo 'En palabras sencillas', horas antes de pronunciar una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

El ganador del Pulitzer y el PEN/Faulkner por 'El Día de la Independencia' contó que aún está "recogiendo" elementos y personajes para esa historia, inspirada por la vivencia personal de un amigo que eligió poner así punto y final a su vida.

"Pensé que sería interesante imaginar cómo sería esa escena y que sería una buena base para una novela cómica", confesó Ford, para después enseñar la pequeña libreta que lleva siempre consigo en el bolsillo de su americana, en la que va apuntando ideas para incorporar a la trama.

El reconocido autor admitió que, antes de tener esa idea, había decidido poner punto y final a su carrera como novelista y ser "feliz" con sus artículos en la prensa sobre política estadounidense.

"Pero cuando pueda, me pondré a escribir y si vivo lo suficiente para acabarla, pues la publicaré", apuntó el escritor, quien también avanzó que en la historia se colará el mundo "lleno de comedia" del campus universitario de la universidad de Columbia, donde fue profesor muchos años.

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En su ensayo 'En palabras sencillas' (Feltrinelli Editores), Ford hace un recorrido por su vida y sus primeros pasos como novelista y también reflexiona acerca de la forma en que literatura y política se entrelazan.

A propósito del papel que la literatura puede librar en el agitado mundo de 2026, el autor de 'Un trozo de mi corazón' o 'La última oportunidad' opinó que la literatura "no va tanto de dar respuestas como de hacer las preguntas adecuadas".

Preguntado por el desprestigio de los intelectuales en Estados Unidos a ojos del presidente Donald Trump, Ford abogó por que la generación de estadounidenses que ronda los 40 años haga los esfuerzos necesarios para devolver la credibilidad y el papel central del pensamiento y el conocimiento a la vida pública.

"Leer es la clave de todo. Trump tiene miedo a los intelectuales. Si pudiera, acabaría con ellos. Hay que hacer frente a eso con determinación, y el primer paso es ser conscientes de ello", declaró.

Ford, quien estuvo a punto de dedicar toda su vida al periodismo deportivo hasta que su periódico cerró y su mujer le animó a escribir, reconoció que no fue consciente al principio de lo políticas que eran sus novelas, hasta que los lectores se lo dijeron.

El también autor de 'Acción de Gracias', 'Francamente, Frank' y 'Sé mía', entre otros muchos títulos, está considerado uno de los mejores escritores estadounidenses de su generación, una fama que le empuja a "no solo ser un buen escritor, sino un gran escritor".

Con todo, rehuye la pompa literaria y reconoce que no cree en "encontrar tu voz" al escribir. "Hay muchas voces. Yo en cada libro hago un 'reset' y tengo otra", reveló.

Nacido en Mississipi (Estados Unidos), en 1944, también ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2016).